Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно розповів про свої кадрові рішення на матч 25-го туру Серії А проти Наполі.

"Вихід Френдрупа у стартовому складі? Він бігає по всьому полю і добре це робить – Мортен знайшов гол. Ми намагаємось працювати над його контролем м'яча та ударом з-за меж карного майданчика, тож сьогодні він порадував нас.

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Було нелегко обрати склад, тому що деякі важливі гравці, такі як Маліновський, який забив у ворота Аталанти, залишились на лаві запасних. Мені потрібно було зробити вибір, що виходить з інтерпретації матчу та суперника. Ми дали чудову відповідь Наполі", – наводить слова Джилардіно TMW.

Зауважимо, що Дженоа розійшлась миром з Наполі (1:1), а єдиний гол генуезців забив саме Френдруп. Маліновський же вийшов на поле на 75-й хвилині.

Дженоа не втримала перемогу над Наполі, пропустивши на останній хвилині – Маліновський виходив лише оборонятися