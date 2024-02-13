"Я розмовляв з Джилардіно (головним тренером, – прим.) і сказав йому, що у нас є проект на 3-4 роки. Тепер це його вибір, брати у ньому участь чи ні. Все просто і прямо. Це як ланцюг поставок на ринку.

"Маліновський знизив планку, перейшовши в Дженоа": Сабо поставив хрест на футбольних амбіціях українця

Наведу приклад Маліновського. У спортивному підрозділі мені казали, що його простіше викупити що його простіше викупити зараз, ніж у червні. Я вирішив прийняти цю пропозицію і повідомив про це правлінню 777 Partners (ця компанія володіє клубом, – прим.), яке складається з 4 осіб.

Моя робота полягає в тому, щоб створити робочу групу і надати їй впевненості для розвитку та зростання. Я трохи внутрішній рекрутер – даю свободу робити різні речі. Я маю вміти правильно вибирати людей і давати правильні завдання тим, хто всередині", – цитує Бласкеса Cronache di spogliatoio.

Нагадаємо, Маліновський виступав за Дженоа на правах оренди з Марселя до літа 2024 року, однак генуезці вирішили не чекати до кінця сезону і достроково викупили українця за 7 мільйонів євро. У поточному сезоні Руслан провів за італійців 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.

Аталанта розгромила Дженоа: Маліновський забив красу і привіз гол, де Кетеларе шедевром змушує Мілан кусати лікті