Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино рассказал о своих кадровых решениях на матч 25-го тура Серии А против Наполи.

"Выход Френдрупа в стартовом составе? Он бегает по всему полю и хорошо это делает – Мортен нашел гол. Мы стараемся работать над его контролем мяча и ударом из-за пределов штрафной, поэтому сегодня он порадовал нас.

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Было нелегко выбрать состав, потому что некоторые важные игроки, такие как Малиновский, который забил в ворота Аталанты, остались на скамейке запасных. Мне нужно было сделать выбор, исходящий из интерпретации матча и соперника. Мы дали отличный ответ Наполи", – приводит слова Джилардино TMW.

Отметим, что Дженоа разошлась миром с Наполи (1:1), а единственный гол генуэзцев забил именно Френдруп. Малиновский же вышел на поле на 75-й минуте.

Дженоа не удержала победу над Наполи, пропустив на последней минуте – Малиновский выходил лишь обороняться