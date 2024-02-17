Не найочевидніший факт, але зустрічалися сусіди в турнірній таблиці. Обоє програли попередній матч командам із зони Ліги чемпіонів. Тиждень тому Наполі мінімально поступився Мілану, а Дженоа зазнала розгрому від Аталанти. Руслан Маліновський був єдиним, хто забив у ворота бергамасків, але сьогодні Альберто Джилардіно залишив нашого земляка на лаві для запасних.

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Якщо наставник "грифонів" ухвалив таке рішення свідомо, то Вальтеру Мадзаррі довелося грати без головної зірки. Віктор Осімхен повернувся з Кубка африканських націй із травмою. Джовані Сімеоне дає об'єм, але не зовсім ті ж опції. Наполі збився на банальщину – багато навісів, які майже не доходили до адресата. Найкращий момент першого тайму був в Ангіса. З ударом камерунця впорався голкіпер.

Словом, господарі володіли перевагою, хоч і не значною. Втім, Дженоа вже не раз демонструвала дива ефективності. На початку другої половини генуезці провели блискучу атаку, яку точним ударом завершив Френдруп. Наполі потрібно було йти вперед. Гості не сильно заважали, підпускаючи суперника аж до свого штрафного. Створювати щось більше – зась! Двічі перспективні штрафні мав Політано (одного разу пробив повз ворота, з іншим впорався голкіпер).

Руслан Маліновський вийшов на 75 хвилині. Ігровий малюнок зовсім йому не підходив. Українець не має необхідної швидкості для швидких атак, а позиційних у Дженоа було обмаль. Тож Маліновський зумів себе проявити лише в оборонних діях, записавши у свій актив одне відбирання і три перехоплення, а ще виграв 6 із семи єдиноборств.

Тактика насичення захисту не принесла Дженоа успіху. На останній хвилині основного часу не встежили за другим темпом атаки після навісу. Ді Лоренцо скинув на Нгонжа, який з лінії воротарського добив м'яч у сітку. Дебютний гол Сіріла в складі Наполі. Його команда завдяки нічиїй піднялася на дев'яте місце в турнірній таблиці. Дженоа залишається дванадцятою.