Перевага без голів нічого не варта

Сильний снігопад у Бергамо відклав матч Ліги чемпіонів майже на добу. Обидва тренери вирішили не хитрувати і виставили точнісінько такі ж стартові склади. Командам належало визначити останнього учасника плей-офф Ліги чемпіонів. Фактично Аталанта та Вільяреал змагалися за друге місце у групі F. Першу забронював собі Манчестер Юнайтед.

Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плей-офф

Два тижні тому бергамаски не змогли втримати перемогу над швейцарським Янг Бойз, тому сьогодні нічия їх не влаштовувала. Зі стартовим свистком команда Джан П'єро Гасперіні помчала в атаку. Дуже швидко ми побачили чергову візуалізацію народної мудрості: "Пішли в атаку, а потрапили а полон". Аталанта масовано штурмувала володіння Вільяреала. Гості перехопили. Данджума отримав м'яч на власній половині. Поруч із нідерландцем нікого не було, і він без перешкод добіг до Муссо, спрямувавши м'яч поміж ніг аргентинському голкіперу. Вже на третій хвилині іспанці повели в рахунку.

Такий сценарій Аталанту не знітив. Бергамаски продовжили притримуватися свого плану на гру. Контроль іноді ставав ледь не тотальним, моменти біля воріт Рульї виникали один за одним, низький захист Вільяреала ледь-ледь витримував. Проблема для господарів у тому, що конвертувати перевагу в цифри на табло не вдавалося. То партнери не встигнуть за думками Хатебура, то Сапата забариться із ударом, то Меле поцілить у стійку (щоправда, у офсайді перебував данець). Дуже небезпечно з кута штрафного пробивав Фройлер – голкіпер здійснив класний сейв, діставши м'яч з-під поперечини.

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Схоже, гра другим номером цілком влаштовувала Вільяреал. Не рідко можна було спостерігати картину, коли дев'ять гравців у жовтій формі перебували в своєму штрафному майданчику. Гості лише після півгодини гри почали регулярно доходити на чужу половину, володіючи м'ячем. З моментами у підопічних Унаї Емері була справжня біда. Точніше, їх (моментів) не було. До площини воріт м'яч долітав лише після ударів Данджуми, а їх було два. Однак іноді статистика не має жодного значення. Ймовірно, саме так думав Етьєн Капу, подвоюючи перевагу Вільяреала. Француз пробив без шансів для Муссо. Ще один провал захисників максимально віддалив Аталанту від весняної ЛЧ.

Робота над помилками виявилася запізнілою

Джан П'єро Гасперіні прекрасно розумів, де його команда була найвразливішою. Мері Деміраль (причетний до двох пропущених голів) та Маттео Пессіна (вкрай непомітний в атаці) на другу половину вже не вийшли. Їхні місця зайняли Джимсіті та Маліновський відповідно. Необхідність забивати тричі не похитнула віру Аталанти у власні сили. Але самою лише вірою Вільяреал не налякаєш. Гості навіть не намагалися нав'язати боротьбу за контроль над м'ячем. Натомість їхня зброя у цей вечір була бездоганною. Чи не перша стрімка атака "жовтої субмарини" у другому таймі знову завершилася голом. Морено та Данджума ніби й не помітили, що їх оточує п'ятеро оборонців. Нідерландець пошив у дурні опікуна й оформив дубль.

Заміна Де Рона на Мурієля – це гра ва-банк. Гасперіні пожертвував контролем над центром поля, максимально наситивши лінію атаки. Схоже, про боротьбу за друге місце вже не йшлося. Тут уже було важливо уникнути ганьби на очах власних уболівальників. Буквально якогось десятка сантиметрів не вистачило Маліновському, щоб матеріально виправдати свою появу на полі. Руслан виконав штрафний удар із правого флангу. М'яч після удару українця ледь не опинився у ближній дев'ятці – поперечина підстрахувала Вільяреал.

Виявилося, що це було репетицією. Невдовзі Маліновський таки записав своє прізвище у протокол як автор забитого м'яча. Чергова атака господарів нарешті стала результативною. Меле прорвався на кут штрафного і покотив під удар українцю – маленький рикошет лише додав краси потужній гарматі Руслана.

Божевільна кінцівка

Це був саме той імпульс, якого не вистачало Аталанті. Слідом м'яч ще двічі побував у воротах Херонімо Рульї. Якщо у першому випадку Толої відверто фолив проти голкіпера, то Дуван Сапата нарешті уникнув офсайду і чітко реалізував свій шанс. 2:3 і в Аталанти залишалося трохи більше ніж десять хвилин.

Про перебіг подій на полі навіть не варто говорити. Аталанта атакувала, атакувала і атакувала. Безперестанку. Найближчим до порятунку бергамасків були Мурієль та Толої. Колумбієць потужно пробив у стійку, а етнічний бразилець не зумів з відскоку добити вже у порожні ворота.Вже у компенсований час іспанці мали чудесну нагоду добити суперника. Бергамаски усім складом були на чужій половині й Діа отримав ідентичний шанс, який на старті гри був у Данджуми. Однак сенегалець навіть не поцілив у площину воріт.

Завдяки цій перемозі Вільяреал набрав 10 очок та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів із другого місця. Аталанта з трьома пунктами у своєму активі залишилася третьою і зіграє в Лізі Європи. Бергамці вперше у своїй історії не змогли подолати груповий етап найпрестижнішого клубного турніру Європи. Щоправда, це був лише третій (і третій поспіль) розіграш ЛЧ для Аталанти. Два попередні роки вона неодмінно виходила у плей-офф.