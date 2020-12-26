"Мені дуже часто ставлять питання про тренерство у Ліверпулі. Я вважаю, що все станеться так, як станеться. Чи хотів би я одного разу стати тренером Ліверпуля? Це мрія? Звісно. Це клуб, який означає для мене все, але у нас є один з найкращих, якщо не найкращий, тренер світу, який неймовірний з першого дня. В останні кілька років він приніс нам багато успіхів.

Джеррард може змінити Б'єлсу в Лідсі

Ліверпуль у фантастичній ситуації. Нехай так триває якомога довше. Клуб поводився зі мною просто чудово протягом всієї моєї кар'єри. Я до сих пір дивлюся всі матчі, мої відносини з клубом все ще сильні, там досі виступають мої колишні одноклубники. Більше нічого обговорювати. Люди, які говорять про це... Складно прогнозувати. Те, що я був хорошим гравцем для Ліверпуля і провів там майже всю свою кар'єру, не означає, що я наступний в черзі для того, щоб стати тренером.

Ви знаєте, і я знаю, що в разі, якщо це місце колись звільниться, то виникне черга з топ-тренерів довжиною в милю. Все це не означає, що я є найкращим кандидатом", – цитує Джеррарда The Athletic.

Зауважимо, Стівен провів майже всю свою кар'єру в Ліверпулі, зігравши за клуб 710 матчів.

Найцікавіший сезон АПЛ в історії – Ліверпуль ламає, Зінченко має шанс на золото не з Ман Сіті, Ярмоленко за межею