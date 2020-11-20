Наставник Рейнджерс Стівен Джеррард може оформити своє повернення в Англію.

Лідс шукає наступника для Марсело Б'єлси. Керівництво клубу нібито розглядає кандидатуру Стівена Джеррарда, повідомляє Football Insider.

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За інформацією джерела, тренер Рейнджерс може змінити Б'єлсу у двох випадках – по завершенні контракту 65-річного аргентинця влітку 2021-го або у разі його дострокового відходу. Також зазначається, що Лідс вже двічі розглядав кандидатуру Джеррарда: після закінчення сезону 2018/19 і восени 2019 року.

До слова, Лідс наразі посідає 15 місце в турнірній таблиці АПЛ. Рейнджерс після 14-ти турів лідирує в чемпіонаті Шотландії, випереджаючи найближчого переслідувача на 9 очок.

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