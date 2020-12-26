"Мне очень часто задают этот вопрос. Я считаю, что все случится так, как случится. Хотел бы я однажды стать тренером Ливерпуля? Это мечта? Конечно. Это клуб, который значит для меня все, но у нас есть один из, если не лучший, тренер мира, который был невероятен с того самого момента, как он вошел в дверь. В последние пару лет он принес нам много успехов.

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Ливерпуль в фантастической ситуации. Пусть так продолжается как можно дольше. Клуб вел себя со мной просто великолепно на протяжении всей моей карьеры. Я до сих пор смотрю все матчи, мои отношения с клубом все еще сильны, там до сих пор выступают мои бывшие одноклубники. Больше нечего обсуждать. Люди, которые говорят об этом... Сложно предсказывать. То, что я был хорошим игроком для Ливерпуля и провел там свою карьеру, не означает, что я следующий в очереди для того, чтобы стать тренером.

Вы знаете, и я знаю, что в случае, если это место когда-то освободится, то возникнет очередь из топ-тренеров длиной в милю. Все это не означает, что я являюсь лучшим кандидатом", – цитирует ДжеррардаThe Athletic.

Заметим, Стивен провел почти всю свою карьеру в Ливерпуле, сыграв за клуб 710 матчей.

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