Сага з повернення Руслана Маліновського у Серію А успішно добігла свого кінця.

Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський продовжить кар'єру в Дженоа, повідомляє офіційний сайт генуезців.

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30-річний футболіст приєднався до колишньої команди Андрія Шевченка на правах оренди з правом викупу за 10 млн євро.

Нагадаємо, Маліновський перейшов у Марсель з Аталанти за 10 млн євро. За провансальців українець відіграв у 23 матчах, забивши два голи та оформивши одну результативну передачу. Його контракт з французами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

До слова, Дженоа минулий сезон провела у Серії В і за підсумками чемпіонату виборола право повернутися в еліту.

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