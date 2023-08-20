Накануне украинский полузащитник Руслан Малиновский стал игроком Дженоа, перебравшись в генуэзский клуб на правах аренды. 30-летний хавбек не успел дебютировать за свою новую команду в матче 1-го тура чемпионата Италии против Фиорентины (1:4), однако появился на стадионе в перерыве поединка.

Малиновский официально стал игроком Дженоа

Болельщики "грифонов" устроили нашему соотечественнику грандиозный прием, встретив его овациями и дружно скандируя фамилию украинца. Видео знакомства с тифози Дженоа от официального аккаунта Серии А Руслан выложил на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Малиновский присоединился к бывшей команде Андрея Шевченко на правах аренды из Марселя с правом выкупа за 10 млн евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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