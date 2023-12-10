Дженоа та Монца розійшлись миром у поєдинку 15-го туру Серії А. Читайте звіт про зустріч Монца – Дженоа на "Футбол 24"

Маліновський пропускав гру через перебір жовтих карток (в українця їх уже назбиралось 5 у цьому сезоні). Тому на позиціях під нападником вийшли Гудмундссон та Мессіас. В першому таймі важко щось і виділити, окрім гола Монци на 36-й хвилині, але його не зарахували через офсайд.

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А в другій половині Дженоа міг повести в рахунку. Класний розіграш штрафного завершився потужним прострілом Мессіаса на Ретегі, але той зблизька пробив вище воріт. Гра йшла до безгольової нічиєї, але Монца забила на 83-й хвилині. Педру Перейра підключився до атаки правим флангом, отримав пас від Кольпані та прострілив, а Мота ударом в дотик переправив м'яч у дальній кут.

Дрегушін майже одразу міг зрівняти рахунок – румунський захисник проскочив у штрафному, але влучив у сітку з зовнішнього боку. Генуезці великими силами пішли вперед, проте Монца втримала переможний рахунок.

Таким чином, Дженоа з 15 очками залишився п'ятнадцятим, а Монца набрала 21 бал та піднялась на 9 сходинку.

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