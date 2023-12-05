Маліновський не врятував Дженоа від вильоту з Кубка Італії від Лаціо
Лаціо мінімально переграв Дженоа (1:0) в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії.
Кубок Італії, 1/8 фіналу
Лаціо – Дженоа – 1:0
Гол: Гендузі, 5
Маліновський у двох попередніх матчах відзначився красивими голами за Дженоа, однак кубковий поєдинок проти Лаціо українець розпочав у запасі. Після травми в основу генуезців повернувся Ретегі.
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Лаціо забив швидкий гол, використавши високий пресинг. Гендузі скористався пасом Пеллегріні та відкрив рахунок у зустрічі. Дженоа програла перший тайм.
Руслан вийшов на 62-й хвилині, адже в нього є досвід вибивання Лаціо з Кубка Італії – на початку 2021-го він забивав римлянам у чвертьфіналі. Але врятувати свою команду українець не зумів.
Маліновському лише раз дозволили пробити по воротах – м'яч полетів значно вище. Суперники обривали передачі на нього, граючи на випередження.
Колишній партнер по Марселю Гендузі обікрав Руслана в центрі поля та створив момент для Башіча, однак той не зумів переграти голкіпера та зняти всі питання про переможця.
Лаціо все одно довів справу до перемоги та вийшов у чвертьфінал Кубка Італії. Маліновський за короткий час заробив статистику на хорошу оцінку від SofaScore – 7.