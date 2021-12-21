Дженоа та Аталанта зустрічаються у 19 турі чемпіонату Італії 2021/22. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Маліновський гостює в Шевченка, свого колишнього головного тренера у збірній України. Де дивитися матч Дженоа – Аталанта онлайн? Гру транслює MEGOGO Футбол Перший, де о 21:00 почне свою роботу студія. Сам матч, як і онлайн-трансляція Дженоа – Аталанта на "Футбол 24", стартує о 21:45.

Команда Шевченка все ще перебуває в зоні вильоту, не вигравши жодного з перших 6 поєдинків українського наставника в Серії А. Безвиграшна серія "грифонів" у чемпіонаті затягнулася до 15 турів. Маліновський і Ко програли вперше за 11 поєдинків Серії А, тому хотіли б реабілітуватися.

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Стартові склади

Дженоа:

Аталанта: