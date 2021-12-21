"Перейти з Аталанти в Дженоа? Ні. Аталанта грає у Лізі чемпіонів, на даний момент це команда вищого рівня. У мене чудові спогади від роботи з Андрієм Шевченком, ми п'ять років працювали, були хороші результати для збірної та країни.

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Вважаю, що Аталанта не продасть мене, а у Дженоа може не вистачити грошей на такий трансфер", – відповів Маліновський у програмі Пресинг на YouTube.

Додамо, що Руслан провів 21 поєдинок у поточному сезоні за Аталанту, забив 5 голів та віддав 1 результативний пас. Дженоа ж тренує Андрій Шевченко, проте команда під керівництвом українця демонструє невтішні результати та перебуває у зоні вильоту.

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