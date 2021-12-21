Дженоа и Аталанта встречаются в 19 туре чемпионата Италии 2021/22. Составы и ссылку на онлайн трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Малиновский гостит у Шевченко, своего бывшего главного тренера в сборной Украины. Где смотреть матч Дженоа – Аталанта онлайн? Игру транслирует MEGOGO Футбол Первый, где в 21:00 начнет свою работу студия. Сам матч, как и онлайн-трансляция Дженоа – Аталанта на "Футбол 24", стартует в 21:45.

Команда Шевченко все еще находится в зоне вылета, не выиграв ни одного из первых 6 поединков украинского наставника в Серии А. Безвыигрышная серия "грифонов" в чемпионате затянулась до 15 туров. В свою очередь Малиновский и Ко проиграли впервые за 11 поединков Серии А, поэтому желали реабилитироваться.

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Стартовче составы

Дженоа:

Аталанта: