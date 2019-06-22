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"Дякую Шахтареві, що віддав, а потім відразу забрав своїх футболістів із Зорі", – Рафаїлов продовжує тролити "гірників"

07:30 559 Читать на русском
"Дякую Шахтареві, що віддав, а потім відразу забрав своїх футболістів із Зорі", – Рафаїлов продовжує тролити "гірників"
Сергій Рафаїлов / Фото ФК Зоря

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов незадоволений співпрацею з українським грандом.

"Ми прийшли з Юрієм Вернидубом в команду в дуже важкий час. Це був вкрай проблемний клуб. Коли ми прийшли, не було нічого. Період становлення був дуже складним. Дякую керівникам Шахтаря, які дали нам футболістів в оренду, але потім так само різко їх забрали.

"Якщо Зоря бігтиме з шашками наголо проти Динамо та Шахтаря, то всі знають, що на нас очікує", – Скрипник

Ми працювали разом над розвитком клубу і просуванням його вперед. Назвіть ще, крім Динамо і Шахтаря, такий клуб, який стабільно грав у єврокубках, втрачаючи при цьому провідних футболістів кожні півроку? Показуючи при цьому відмінну гру. Наша біда в тому, що ми не завжди могли мотивувати футболістів на ігри чемпіонату. Але згадайте минулорічні матчі з Лейпцигом і Брагою? Це гранди", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

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