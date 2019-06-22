"Спасибо Шахтеру, что отдал, а потом сразу забрал своих футболистов из Зари", – Рафаилов продолжает тролить "горняков"

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов недоволен сотрудничеством с украинским грандом.

"Мы пришли с Юрием Вернидубом в команду в очень трудное время. Это был крайне проблемный клуб. Когда мы пришли, не было ничего. Период становления был очень сложным. Спасибо руководителям Шахтера, которые дали нам футболистов в аренду, но потом так же резко их забрали.

"Если Заря будет бежать с шашками наголо против Динамо и Шахтера, то все знают, что нас ждет", – Скрипник

Мы работали вместе над развитием клуба и продвижением его вперед. Назовите еще, кроме Динамо и Шахтера, такой клуб, который стабильно играл в еврокубках, теряя при этом ведущих футболистов каждые полгода? Показывая при этом отличную игру. Наша беда в том, что мы не всегда могли мотивировать футболистов на игры чемпионата. Но вспомните прошлогодние матчи с Лейпцигом и Брагой? Это гранды", – цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

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