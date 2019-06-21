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"Якщо Зоря бігтиме з шашками наголо проти Динамо та Шахтаря, то всі знають, що на нас очікує", – Скрипник

18:31 317 Читать на русском
"Якщо Зоря бігтиме з шашками наголо проти Динамо та Шахтаря, то всі знають, що на нас очікує", – Скрипник
ВІктор Скрипник / Фото офіційного сайту Зорі

Новий наставник Зорі Віктор Скрипник поділився очікуваннями від роботи в луганському клубі.

"Потрібно раціонально грати в футбол. Якщо ми з шашками наголо будемо бігти в іграх з Динамо або Шахтарем, то всі прекрасно розуміють, що нас там чекає.

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Я хочу найближчим часом познайомитись з кожним гравцем. Зрозуміти, хто на сто відсотків готовий, а кого щось турбує. Від цього і будемо вести розмову. Всі хочуть, щоб ми подобалися уболівальникам. Я грав у Вердері – клубі, який завжди грав вперед і забивав багато голів. Я теж прихильник атакувального футболу. Але, повторюся, потрібно раціонально використовувати ті якості гравців, які є у нас.

Я дуже радий, що перейшов в Зорю. Часто зустрічаю людей, які мене пам'ятають, як футболіста. Зустрічаю працівників бази. Звичайних вболівальників. Нехай у мене і зник зв'язок із Запоріжжям, але при прийнятті мого рішення місто зіграло важливу роль. Ніколи не забуваю те, що було. Зроблю все, щоб вболівальників у команди було якомога більше і Зорю вони підтримували. Команда відчуває підтримку трибун", – цитує Скрипника прес-служба луганської команди.

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