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Двоє українців потрапили у збірну туру чемпіонату Латвії

16:31 26 Читать на русском
Двоє українців потрапили у збірну туру чемпіонату Латвії
Станіслав Микицей у складі ФК Єлгава / Instagram ФК Єлгава

Станіслав Микицей та Максим Марусич, які у складі Єлгави здобули перемогу у чемпіонаті Латвії, опинилися у символічній збірній тижня.

Українські футболісти Станіслав Микицей та Максим Марусич, що виступають зараз у складі латвійської Елгави, увійшли до символічної збірної туру вищого дивізіону Латвії, повідомляє офіційна сторінка ліги в соціальній мережі Instagram.

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Обидва футболісти у поєдинку проти юрмальського Спартака (5:2) відзначились забитими голами. На 15-й хвилині Микицей відкрив рахунок у матчі, а на 91-й Марусич, реалізувавши одинадцятиметровий, поставив жирну крапку у зустрічі.

Нагадаємо, Станіслав Микицей перейшов у Єлгаву у статусі вільного агента після закінчення контракту з Олександрією. Максим Марусич перейшов до вищезгаданої команди з іншого латвійського клубу – РФШ.

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