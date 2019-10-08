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Двое украинцев попали в сборную тура чемпионата Латвии

16:31 19 Читати українською
Двое украинцев попали в сборную тура чемпионата Латвии
Станислав Микицей в составе ФК Елгава / Instagram ФК Елгава

Станислав Микицей и Максим Марусич, которые в составе Елгавы одержали победу в очередном туре чемпионата Латвии, оказались в символической сборной недели.

Украинские футболисты Станислав Микицей и Максим Марусич, выступающие сейчас в составе латвийской Елгавы, вошли в символическую сборную тура высшего дивизиона Латвии, сообщает официальная страница лиги в социальной сети Instagram.

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Оба футболиста в поединке против юрмальского Спартака (5:2) отметились забитыми голами. На 15-й минуте Микицей открыл счет в матче, а на 91-й Марусич, реализовав одиннадцатиметровый, поставил жирную точку во встрече.

Напомним, Станислав Микицей перешел в Елгаву в статусе свободного агента после окончания контракта с Александрией. Максим Марусич перешел в вышеупомянутую команду из другого латвийского клуба – РФШ.

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