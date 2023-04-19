Жахливий інцидент трапився в перенесеному матчі 10-го туру УПЛ між Рухом та Інгульцем.

В середині першого тайму Віталій Роман та Мар'ян Мисик зіштовхнулись головами в неігровому епізоді, але вони змогли продовжити гру.

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Тривало це недовго: вже на 28 хвилині обох гравців замінили, після чого забрали на кареті швидкої допомоги, аби їх оперативно доставили до лікарні.

До слова, Інгулець здобув мінімальну перемогу над Рухом (1:0), львів'яни догравали поєдинок в меншості через другу жовту Соломона-Отабора.

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