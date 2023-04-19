Ужасный инцидент случился в перенесенном матче 10-го тура УПЛ между Рухом и Ингульцом.

В середине первого тайма Виталий Роман и Марьян Мысык столкнулись головами в неигровом эпизоде, но они смогли продолжить игру.

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Продолжалось это недолго: уже на 28 минуте обоих игроков заменили, после чего забрали на карете скорой помощи, чтобы их оперативно доставили в больницу.

К слову, Ингулец одержал минимальную победу над Рухом (1:0), львовяне доигрывали поединок в меньшинстве из-за второй желтой Соломона-Отабора.

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