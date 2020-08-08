Піваріч зворушливо попрощався з Динамо

"Хочу сказати величезне спасибі клубу Динамо Київ за чудові 3 роки. Спасибі керівництву клубу, всім тренерам і персоналу, які допомагали мені всі ці 3 роки.

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Особлива подяка фанатам за підтримку, яку я весь час відчував. Київ назавжди залишиться в моєму серці, і я ніколи не забуду тебе. Удачі всій сім'ї Динамо. Я буду вболівати за вас!" – написав Піваріч у Instagram.

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що Динамо не буде продовжувати контракт віце-чемпіона світу. Влітку 2017 року кияни заплатили загребському Динамо за оборонця 2 млн євро. Хорват страждав від постійних травм, які завадили йому закріпитися в основі "біло-синіх" – всього 47 матчів за весь час. У поточному сезоні Піваріч провів три гри, результативними діями не відзначався.

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