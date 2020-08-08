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Піваріч зворушливо попрощався з Динамо

20:01 - Читать на русском
Піваріч зворушливо попрощався з Динамо
Йосіп Піваріч / Сайт Динамо

Захисник Йосіп Піваріч написав теплі слова на адресу київського Динамо, в якому провів три роки.

"Хочу сказати величезне спасибі клубу Динамо Київ за чудові 3 роки. Спасибі керівництву клубу, всім тренерам і персоналу, які допомагали мені всі ці 3 роки.

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Особлива подяка фанатам за підтримку, яку я весь час відчував. Київ назавжди залишиться в моєму серці, і я ніколи не забуду тебе. Удачі всій сім'ї Динамо. Я буду вболівати за вас!" – написав Піваріч у Instagram.

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що Динамо не буде продовжувати контракт віце-чемпіона світу. Влітку 2017 року кияни заплатили загребському Динамо за оборонця 2 млн євро. Хорват страждав від постійних травм, які завадили йому закріпитися в основі "біло-синіх" – всього 47 матчів за весь час. У поточному сезоні Піваріч провів три гри, результативними діями не відзначався.

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Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО клубу Динамо Киев за чудесные 3 года. Спасибо руководству и руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время ощущал и чувствовал. Киев навсегда останется в моем сердце, и я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье Динамо и болеть за вас! ? @fc_dynamo_kyiv

Допис, поширений Josip Pivarić (@josip_pivaric19)

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