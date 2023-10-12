Несколько месяцев назад итальянский инсайдер Фабрицио Корона, который известен своими сплетнями. сообщил об участии полузащитника Николо Фаджиоли в игре на тотализаторе через незаконные онлайн-платформы. Тогда же он пообещал раскрыть больше игроков сборной Италии, которые делали незаконные ставки.

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Тогда ему никто не поверил, но несколько дней назад информация Короны по поводу Фаджиоли подтвердилась. Теперь Фабрицио на своём сайте Dillinger News раскрыл имена двух других игроков "Скуадры адзурры", которые, по его словам, делали незаконные ставки на футбольные результаты. Это – полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали и вингер Астон Виллы Николо Дзаньоло.

Корона утверждает, что Дзаньоло делал ставку на свою команду (Рому), когда находился на скамейке запасных в матче Кубка Италии.

Недавно Корона находился в тюрьме за незаконное получение фотографий и попытку шантажировать ими клубы и игроков. Ранее он утверждал, что Фаджиоли страдает игровой зависимостью.

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