"Рівень УПЛ не такий, як був, коли я вперше приїхав сюди як гравець. Але все одно він досить гарний. Усі б'ються, борються. Схоже, що жодної прохідної гри у нас не буде.

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Щодо раніше заявленої мети піти на зимову перерву у топ-5... Ми не змінюємо наших завдань, хочемо бути серед лідерів. Дві поразки на старті – це не горе. Все ще можна виправити, адже попереду в нас багато ігор", – сказав Лалатовіч у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Зоря зазнала двох поразок на старті нового сезону – луганці програли Руху (1:2) і Кривбасу (1:3). Наступний матч "мужики" зіграють у неділю, 13 серпня, проти полтавської Ворскли. Окрім того, на Зорю чекає старт у єврокубках – аби вийти у груповий етап Ліги Європи луганцям треба буде здолати переможця пари Славія Прага – СК Дніпро-1. Якщо ж ця місія стане для Лалатовіча і Ко провальною – команда виступатиме у групі Ліги конференцій.

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