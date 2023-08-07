У понеділок, 7 серпня, пройшло жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2023/24. З ким зіграє луганська Зоря, читайте у цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування останнього раунду кваліфікації Ліги Європи пройшло у понеділок, 7 серпня, у швейцарському Ньйоні. Щоб вийти у груповий турнір ЛЄ, Зорі потрібно пройти тільки одного суперника. У випадку невдачі бронзовий призер УПЛ 2022/23 гратиме у групі Ліги конференцій.

Зоря, яка стартує у євросезоні, при жеребкуванні була у першому пріоритеті, а потенційного опонента могла отримати з третього або четвертого пріоритетів.

Жереб визначив, що потенційним суперником Зорі у плей-офф Ліги Європи стане переможець пари Славія Прага – СК Дніпро-1.

Іншими варіантами для луганців були Лугано (Швейцарія), а також переможці пар Олімпіакос – Генк, Жальгіріс – Гекен, Карабах – ГІК, Зрінські – Брейдаблік, Астана – Лудогорець. Із переможцем пари Шериф – БАТЕ Зоря зіграти не могла, адже УЄФА розводить українські та білоруські команди у єврокубках.

Нагадаємо, у міжсезоння Зоря, яка фінішувала третьою в чемпіонаті України 2022/23, змінила головного тренера. Замість Патріка ван Леувена (пішов у Шахтар) команду очолив Ненад Лалатовіч, який стартував із двох поразок в УПЛ, зазнавши невдач у матчах із Рухом і Кривбасом.

Матчі плей-офф відбору Ліги Європи відбудуться 24 і 31 серпня. Час початку поєдинків УЄФА визначить пізніше.