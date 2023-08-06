Зоря зіграла з Кривбасом в рамках 2-го туру УПЛ 2023/23. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч між Зорею та Кривбасом проходив на лівобережному стадіоні у Києві при 34-градусній спеці. Звісно, за такої погоди сподіватись на високі швидкості було марно – тим паче в УПЛ. Втім, навіть за такого розкладу моментів могло бути й більше.

Обговорювати в грі обох команд до перерви практично нічого. Команди грали біцца-бороцца, а замість Юрія Вернидуба арбітрів матюками крив його асистент. Хоча головного тренера криворіжців ніхто не дискваліфіковував.

Тим не менш, фани побачили два голи. Зоря відкрила рахунок вже на 4-й хвилині внаслідок фолу Бізімана проти Волошина, хоча варто відзначити і Русина. Момент почався з його відкривання на лівому фланзі й своєчасного прострілу під вривання Вікентію. 11-метровий реалізував Антюх – 1:0.

Кривбас теж відігрався з пенальті, який вдалося заробити на 42-й хвилині. Фол у штрафному луганців виглядав більш намальованим, ніж в епізоді з Бізімана та Волошиним. Якщо хавбек криворіжців з великою ймовірністю зачепив суперника ногами (повтори точно про це сказати не можуть), то Антюх просто поклав руки на спину Хомченовському.

Так чи інакше, Луньов з "позначки" пробив у дев'ятку. 1:1! Цей епізод теж не був випадковим, адже йому передувала подача з кутового й замикання у поперечину.

Перший тайм був рівним, а от у другому Зоря відверто провалилась. Підопічні Ненада Лалатовіча взагалі нічого не створили біля чужих воріт, та ще й залишились у меншості. Гулько, який вийшов на 59-й хвилині, примудрився отримати дві жовтих картки до 72-ї.

Кривбас міг забивати другий гол ще на 56-й хвилині внаслідок "атаки віялом" із прострілом Бескоровайного. В останню мить його перервали, однак вже на 57-й криворіжці таки вийшли вперед. Дібанго переграв захисника на фланзі й скинув м'яч у центр під удар Приходьку – 1:2!

На 79-й хвилині гості провели і третій гол. Луньов запоров вихід сам на сам, але зберіг м'яч для Задераки – той же розкидав трьох захисників і розстріляв ворота. На жаль для Максима, лайнсмен помітив офсайд. На 88-й же хвилині Кривбас заробив пенальті, який взявся виконувати Хомченовський, однак капітан зі всієї сили зацідив у поперечку!

Добити луганців вдалося аж на останніх секундах внаслідок їхнього невдалого виносу. Криворіжці провели блискавичну контратаку, в завершенні якої Дебелко увійшов у штрафний, протиснув Снурніцина та прокинув м'яч повз голкіпера. 1:3! Таким чином, у гостей спрацювали дві заміни, адже Приходько й Дебелко вийшли на поле по перерві.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Кривбаса. Підопічні Юрія Вернидуба виграла перший матч у новому сезоні УПЛ. Зоря ж стартує з двох поспіль поразок у матчах, де вдалося відкрити рахунок.

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