"Уровень УПЛ не такой, как был, когда я впервые приехал сюда как игрок. Но все равно он достаточно хороший. Все бьются, борются. Похоже, что ни одной проходной игры у нас не будет.

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Относительно ранее заявленной цели уйти на зимний перерыв в топ-5... Мы не меняем наших задач, хотим быть среди лидеров. Два поражения на старте – это не горе. Все еще можно исправить, ведь впереди у нас много игр", – сказал Лалатович в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Заря потерпела два поражения на старте нового сезона – луганчане проиграли Руху (1:2) и Кривбассу (1:3). Следующий матч "мужики" сыграют в воскресенье, 13 августа, против полтавской Ворсклы. Кроме того, на Зарю ждет старт в еврокубках – чтобы выйти в групповой этап Лиги Европы луганчанам надо будет одолеть победителя пары Славия Прага – СК Днепр-1. Если же эта миссия станет для Лалатовича и Ко провальной – команда будет выступать в группе Лиги конференций.

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