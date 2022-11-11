– Прокоментуйте, будь ласка, епізод на 70-й хвилині матчу, коли динамівець Віктор Циганков упав у штрафному майданчику Олександрії та отримав попередження за симуляцію.

– Звичайно, це пенальті, це зрозуміло. Але в цьому моменті арбітр не тільки повинен був призначити 11-метровий, а й показати жовту картку захиснику Олександрії Владиславу Бабогло, який відверто схопив Циганкова за футболку.

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Арбітр матчу Дмитро Панчишин вирішив, що була симуляція з боку Циганкова. Але симуляція буває, коли футболісти падають уперед, "пірнають". А тут було очевидне порушення. Суддя перебував у комфортній позиції та мав усе бачити. Чому він ухвалив таке рішення, треба в нього запитати.

– За кілька хвилин у штрафному майданчику Олександрії трапився ще один суперечливий момент, цього разу за участю Владислава Ваната. Що скажете щодо цього епізоду?

– Ванат отримав жовту картку на 71-й хвилині, а вже за чотири хвилини в боротьбі з Цуріковим симулював. Якраз у цьому епізоді гравець "пірнав". Ванату треба було показати другу жовту картку і вилучити з поля. Дві грубі помилки в одному матчі.

Поєдинок був принциповим, суперники боролися за потрапляння до трійки. Але довірили судити недосвідченому арбітру. Так, Панчишин високий, стрункий, але це не допомагає судити важливі матчі. Нехай Лучано Луччі відповідає за такі речі", – цитує Ступара FanDay.

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