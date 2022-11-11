"Две грубые ошибки": бывший рефери ФИФА вынес вердикт судьям после матча Динамо – Александрия
Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мыслями о работе арбитров в поединке 12-го тура УПЛ между киевлянами и александрийцами.
– Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод на 70-й минуте матча, когда динамовец Виктор Цыганков упал в штрафной Александрии и получил предупреждение за симуляцию.
– Конечно, это пенальти, это понятно. Но в этом моменте арбитр не только должен был назначить 11-метровый, но и показать желтую карточку защитнику Александрии Владиславу Бабогло, откровенно схватившему Цыганкова за футболку.
Динамо – Александрия – 3:1 – видео голов и обзор матча с дебютным забитым мячом новичка "бело-синих"
Арбитр матча Дмитрий Панчишин решил, что была симуляция со стороны Цыганкова. Но симуляция бывает, когда футболисты падают вперед, "ныряют". А здесь было очевидное нарушение. Судья находился в комфортной позиции и должен все видеть. Почему он принял такое решение, нужно у него спросить.
– Через несколько минут в штрафной Александрии случился еще один спорный момент, на этот раз с участием Владислава Ваната. Что скажете по поводу этого эпизода?
– Ванат получил желтую карточку на 71-й минуте, а уже через четыре минуты в борьбе с Цуриковым симулировал. Как раз в этом эпизоде игрок "нырял". Ванату нужно было показать вторую желтую карточку и удалить с поля. Две грубые ошибки в одном матче.
Поединок был принципиальным, соперники сражались за попадание в тройку. Но доверили судить неопытному арбитру. Да, Панчишин высокий, стройный, но это не помогает судить важные матчи. Пусть Лучано Луччи отвечает за такие вещи", – цитирует Ступара FanDay.
Динамо – Александрия: Луческу угрожал не просто так – график Мудрика и Довбика, гол на 5 лет, самая крутая победа