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Два таланти Динамо повернулися до тренувань з основною командою

16:40 1884 Читать на русском
Два таланти Динамо повернулися до тренувань з основною командою
Руслан Нещерет / Сайт Динамо

Голкіпер Руслан Нещерет та півзахисник Георгій Цітаішвілі знову тренуватимуться з основним складом Динамо.

Сьогодні (3 лютого) два молоді гравці повернулися з табору юнацької команди, інформує офіційний сайт клубу.

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Нещерет і Цітаішвілі брали участь у першому зборі разом з основою, потім їх залишили з молодіжним складом. Обидва таланти тренуватимуться під наглядом Олексія Михайличенка до 8 лютого. Після цього їх відправлять у Київ для участі в поєдинку Юнацької ліги УЄФА проти загребського Динамо.

До слова, другий збір Динамо у Туреччині триватиме до 16 лютого. На цей період у киян заплановано шість контрольних матчів.

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Теги
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