Два таланти Динамо повернулися до тренувань з основною командою

Голкіпер Руслан Нещерет та півзахисник Георгій Цітаішвілі знову тренуватимуться з основним складом Динамо.

Сьогодні (3 лютого) два молоді гравці повернулися з табору юнацької команди, інформує офіційний сайт клубу.

Динамо продовжило контракт з Нещеретом

Нещерет і Цітаішвілі брали участь у першому зборі разом з основою, потім їх залишили з молодіжним складом. Обидва таланти тренуватимуться під наглядом Олексія Михайличенка до 8 лютого. Після цього їх відправлять у Київ для участі в поєдинку Юнацької ліги УЄФА проти загребського Динамо.

До слова, другий збір Динамо у Туреччині триватиме до 16 лютого. На цей період у киян заплановано шість контрольних матчів.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і Матвієнка – головне про трансфери зими 2020