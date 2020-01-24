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Динамо продовжило контракт з Нещеретом

17:30 906 Читать на русском
Динамо продовжило контракт з Нещеретом
Руслан Нещерет / Сайт Динамо

Вслід за Богданом Лєднєвим Динамо підписало нову угоду з голкіпером Русланом Нещеретом.

Контракт молодого голкіпера розрахований на 5 років, інформує офіційний сайт київського клубу.

Динамо – Хайдук: онлайн-трансляція матчу

Наразі Нещерет не провів жодного матчу за основну команду Динамо, однак у поточному сезоні вже 5 разів потрапляв до заявки киян на ігри чемпіонату та Кубка України. Також 18-річний воротар відіграв 7 матчів за команду U-19 та два поєдинки за U-21.

До слова, тренерський штаб Динамо взяв Нещерета на зимові збори у Туреччині. Юний голкіпер провів 45 хвилин у спарингу проти Вардара (4:0) і зберіг свої ворота "сухими".

Шахтар обійшов Динамо та став найкращим українським клубом у рейтингу IFFHS – кияни серйозно опустилися

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Динамо – Хайдук: онлайн-трансляція матчу
17:04
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Руслан Нещерет Руслан Нещерет Динамо Динамо
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