Динамо продовжило контракт з Нещеретом

Вслід за Богданом Лєднєвим Динамо підписало нову угоду з голкіпером Русланом Нещеретом.

Контракт молодого голкіпера розрахований на 5 років, інформує офіційний сайт київського клубу.

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Наразі Нещерет не провів жодного матчу за основну команду Динамо, однак у поточному сезоні вже 5 разів потрапляв до заявки киян на ігри чемпіонату та Кубка України. Також 18-річний воротар відіграв 7 матчів за команду U-19 та два поєдинки за U-21.

До слова, тренерський штаб Динамо взяв Нещерета на зимові збори у Туреччині. Юний голкіпер провів 45 хвилин у спарингу проти Вардара (4:0) і зберіг свої ворота "сухими".

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