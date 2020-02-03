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Два таланта Динамо вернулись к тренировкам с основной командой

16:40 54 Читати українською
Два таланта Динамо вернулись к тренировкам с основной командой
Руслан Нещерет / Сайт Динамо

Голкипер Руслан Нещерет и полузащитник Георгий Цитаишвили снова будут тренироваться с основным составом Динамо.

Сегодня (3 февраля) два молодые игроки вернулись из лагеря юношеской команды, информирует официальный сайт клуба.

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Нещерет и Цитаишвили участвовали в первом сборе вместе с основой, затем их оставили с молодежным составом. Оба таланта будут тренироваться под наблюдением Алексея Михайличенко до 8 февраля. После этого их отправят в Киев для участия в поединке Юношеской лиги УЕФА против загребского Динамо.

К слову, второй сбор Динамо в Турции продлится до 16 февраля. На этот период у киевлян запланировано шесть контрольных матчей.

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