"Ми велика країна! Ми велика держава. З нами весь світ. Тільки подивіться це відео! Наші солдати увійдуть в історію як герої! Про нас будуть говорити і розповідати всі і кожен! Ми сміливі! Ми сильні!

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А хто вони? Крім як великої території, у них нічого немає і більше нічого і не буде! Два міста з асфальтом, все інше болото! Їх ніколи, ніхто більше не поважатиме! Вони ніхто! Вони вже вигнанці! Вони не зомбовані, вони закріпачені... Все буде Україна", – написала Ірина в Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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