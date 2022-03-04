"Мы великая страна! Мы великая держава. С нами весь мир. Только посмотрите это видео! Наши солдаты войдут в историю как герои! О нас будут говорить и рассказывать все и каждый! Мы смелые! Мы сильные!

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А кто они? Кроме как большой территории, у них ничего нет и больше ничего и не будет! Два города с асфальтом, все остальное болото! Их никогда, никто больше не будет уважать! Они никто! Они уже изгои! Они не зомбированы, они крепостные... Все будет Украина", – написала Ирина в Instagram.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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