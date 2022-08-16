Самба Діалло і Ноа Нехар, права на яких належать Динамо тренуються разом, чекаючи на пропозиції від інших клубів.

Легіонери "біло-синіх", які скористалися дозволом ФІФА призупиняти контракти з українськими клубами, тренуються разом у Франції. Світлину з заняття виклав півзахисник Ноа Нехар в Instagram.

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Алжирець став гравцем Динамо у грудні 2021-го, перейшовши у київський клуб із системи Монако, однак не встиг провести за "біло-синіх" жодного матчу через початок повномасштабної війни. А от Самба Діалло був одним із лідерів команди U-19, яка під керівництвом Ігоря Костюка наробила галасу в Юнацькій лізі УЄФА. Щоправда, за основу Динамо сенегалець теж не зіграв жодного разу.

Діалло раніше перебував у розташуванні французького Бреста, але не вразив тренерський штаб. Клуб відмовився підписувати 19-річного вінгера.

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