Самба Диалло и Ноа Нехар, права на которых принадлежат Динамо, тренируются вместе, ожидая предложений от других клубов.

Легионеры "бело-синих", воспользовавшись разрешением ФИФА приостанавливать контракты с украинскими клубами, тренируются вместе во Франции. Фотографию из занятия выложил полузащитник Ноа Нехар в Instagram.

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Алжирец стал игроком Динамо в декабре 2021-го, перейдя в киевский клуб из системы Монако, однако не успел провести за "бело-синих" ни одного матча из-за начала полномасштабной войны. А вот Самба Диалло был одним из лидеров команды U-19, которая под руководством Игоря Костюка наделала шума в Юношеской лиге УЕФА. Правда, за основу Динамо сенегалец тоже не сыграл ни разу.

Диалло ранее находился в расположении французского Бреста, но не впечатлил тренерский штаб. Клуб отказался подписывать 19-летнего вингера.

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