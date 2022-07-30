"Я не триматиму його, виходячи з того, що побачив. У нас вже є маленький Дембеле (Карамоко Дембеле, – прим.), якому 19 років, нам потрібні готові футболісти.

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Є дуже цікаві речі в тому, що демонструє Діалло в атаці, але коли ти граєш в середовищі чотирьох гравців, ти повинен працювати, тому що ми не ПСЖ", – цитує головного тренера Бреста Мішеля Дер Закаряна Le Télégramme.

Нагадаємо, 19-річний сенегалець виступав за Динамо U-19 і став одним із лідерів команди в Юнацькій лізі УЄФА (8 матчів, 5 голів). Після початку повномасштабної війни Діалло скористався правилом ФІФА і призупинив контракт з Динамо, розрахований до кінця 2026-го. Гравець підтримував форму у складі Бреста – 11-ї команди Франції сезону 2021/22, однак не переконав тренерів у необхідності трансферу.

За інформацією ЗМІ, раніше гравцем цікавились Баварія, Марсель, Вільяреал та інші імениті клуби.

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