Два екс-тренери Динамо продовжили співпрацю з Ференцварошем

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров продовжить працювати зі своїми помічниками.

Іспанські фахівці Альберто Босх та Унаї Мельгоса продовжили свої контракти з угорським Ференцварошем, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про деталі нових угод не повідомляється. Обидва фахівці входять у тренерський штаб Сергія Реброва. Разом з легендою збірної України Босх та Мельгоса працювали у київському Динамо.

Після 25-ти турів чемпіонату Угорщини Ференцварош впевнено лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача на 9 очок.

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