toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Два екс-тренери Динамо продовжили співпрацю з Ференцварошем

30 травня 23:06 560 Читать на русском
Два екс-тренери Динамо продовжили співпрацю з Ференцварошем
Унаї Мельгоса та Альберто Босх / Фото ФК Ференцварош

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров продовжить працювати зі своїми помічниками.

Іспанські фахівці Альберто Босх та Унаї Мельгоса продовжили свої контракти з угорським Ференцварошем, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ребров другою перемогою поспіль реанімував чемпіонат Угорщини – Ференцварош українця крокує за трофеєм

Про деталі нових угод не повідомляється. Обидва фахівці входять у тренерський штаб Сергія Реброва. Разом з легендою збірної України Босх та Мельгоса працювали у київському Динамо.

Після 25-ти турів чемпіонату Угорщини Ференцварош впевнено лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача на 9 очок.

Ребров має шанси покинути Ференцварош – згадка про Динамо, конкуренція з легендарним тренером і жорсткий ультиматум

blog_ava
Карпати – Маріуполь: матч не відбудеться через позитивні тести на COVID-19 у львівській команді
30 травня
5403
Теги
Угорщина Світ Альберто Босх Альберто Босх Ференцварош Ференцварош Унаї Мельгоса Сергій Ребров Сергій Ребров
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
48
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук