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Ребров другою перемогою поспіль реанімував чемпіонат Угорщини – Ференцварош українця крокує за трофеєм

23:16 253 Читать на русском
Ребров другою перемогою поспіль реанімував чемпіонат Угорщини – Ференцварош українця крокує за трофеєм
Фото ФК Ференцварош

Уйпешт приймав Ференцварош в рамках 20-го туру чемпіонату Угорщини. Звіт поєдинку читайте на Футбол 24.

Чемпіонат Угорщини, 20-й тур

Уйпешт – Ференцварош – 0:1

Гол: Болі, 8

Ребров "маринує" молодь Ференцвароша, а Харатін і Зубков – в топі рейтингу довіри

Вже через 8 хвилин після стартового свистка форвард Ференцвароша Франк Болі забив переможний м'яч.

Варто віддати належне господарям, які намагались зрівняти рахунок, але підопічні Сергія Реброва втримали свої ворота на замку.

У стартовому складі гостей з'явились одразу два україньких хавбеки – Ігор Харатін та Олександр Зубков, останній отримав жовту картку.

Після 25-ти турів чемпіонату Угорщини Ференцварош впевнено лідирує, відірвавшись від найближчого переслідувача на 9 очок. Уйпешт розташувався на 9-й сходинці.

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Теги
Світ Ігор Харатін Ігор Харатін Олександр Зубков Олександр Зубков Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина Уйпешт Уйпешт Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош
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