Ребров другою перемогою поспіль реанімував чемпіонат Угорщини – Ференцварош українця крокує за трофеєм

Уйпешт приймав Ференцварош в рамках 20-го туру чемпіонату Угорщини. Звіт поєдинку читайте на Футбол 24.
Чемпіонат Угорщини, 20-й тур
Уйпешт – Ференцварош – 0:1
Гол: Болі, 8
Ребров "маринує" молодь Ференцвароша, а Харатін і Зубков – в топі рейтингу довіри
Вже через 8 хвилин після стартового свистка форвард Ференцвароша Франк Болі забив переможний м'яч.
Варто віддати належне господарям, які намагались зрівняти рахунок, але підопічні Сергія Реброва втримали свої ворота на замку.
У стартовому складі гостей з'явились одразу два україньких хавбеки – Ігор Харатін та Олександр Зубков, останній отримав жовту картку.
Після 25-ти турів чемпіонату Угорщини Ференцварош впевнено лідирує, відірвавшись від найближчого переслідувача на 9 очок. Уйпешт розташувався на 9-й сходинці.
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