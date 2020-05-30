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Два экс-тренера Динамо продолжили сотрудничество с Ференцварошем

30 мая 23:06 81 Читати українською
Два экс-тренера Динамо продолжили сотрудничество с Ференцварошем
Унаи Мельгоса и Альберто Босх / Фото ФК Ференцварош

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров продолжит работать со своими помощниками.

Испанские специалисты Альберто Босх и Унаи Мельгоса продолжили свои контракты с венгерским Ференцварошем, сообщает официальный сайт клуба.

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О деталях новых соглашений не сообщается. Оба специалиста входят в тренерский штаб Сергея Реброва. Вместе с легендой сборной Украины Босх и Мельгоса работали в киевском Динамо.

После 25-ти туров чемпионата Венгрии Ференцварош уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

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Теги
Венгрия Мир Альберто Босх Альберто Босх Ференцварош Ференцварош Унаи Мельгоса Сергей Ребров Сергей Ребров
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