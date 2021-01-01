Універсал Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко приєднався до привітань з Новим роком.

Нещодавно у Манчестер Сіті повернувся коронавірус. Зінченко вирішив відволіктись від цього та гарно зустріти 2021-й.

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У своєму Instagram гравець опублікував атмосферне фото зі святкування Нового року. Два серйозні бульдоги, подарунки, яскрава ялинка, святкова атмосфера та усмішки Олександра з Владою – було все, що потрібно для свята.

До слова, у поточному сезоні в активі 24-річного універсала лише 6 матчів у всіх турнірах та один асист.

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