Два бульдога, подарки и яркая елка – как Зинченко с женой встретил Новый год
Универсал Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко присоединился к поздравлениям с Новым годом
Недавно в Манчестер Сити вернулся коронавирус. Зинченко решил отвлечься от этого и красиво встретить 2021-й.
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В своем Instagram игрок опубликовал атмосферное фото с празднования Нового года. Два серьезных бульдога, подарки, яркая елка, праздничная атмосфера и улыбки Александра с Владой – было все, что нужно для праздника.
К слову, в текущем сезоне в активе 24-летнего универсала лишь 6 матчей во всех турнирах и один ассист.
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