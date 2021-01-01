Универсал Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко присоединился к поздравлениям с Новым годом

Недавно в Манчестер Сити вернулся коронавирус. Зинченко решил отвлечься от этого и красиво встретить 2021-й.

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В своем Instagram игрок опубликовал атмосферное фото с празднования Нового года. Два серьезных бульдога, подарки, яркая елка, праздничная атмосфера и улыбки Александра с Владой – было все, что нужно для праздника.

К слову, в текущем сезоне в активе 24-летнего универсала лишь 6 матчей во всех турнирах и один ассист.

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