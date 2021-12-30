Після кількох підтверджених тестів на COVID-19 у таборі Манчестер Сіті ще двічі перевірили гравців. На щастя, усі інші результати були негативними, і команда повернулась до тренувань, повідомляє офіційний сайт клубу.

Тоттенхем – Фулхем: черговий матч АПЛ офіційно скасовано через COVID-19

Раніше коронавірус виявили у двох працівників та двох футболістів, серед яких – форвард Габріел Жезус та оборонець Кайл Вокер. Усі вони ізольовані від команди.

Нагадаємо, через загрозу поширення вірусу було ухвалене рішення скасувати матч 16-го туру, в якому "містяни" мали завітати у гості до Евертона.

Ярмоленко спробує розвинути успіх, Барселона без Мессі й виклики для Ліверпуля і Артети – анонс передноворічного мідвіку