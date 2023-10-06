Журналіст Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу 10-го туру між житомирською та київською командами.

"Нас очікує дуже цікавий матч. У складі Полісся вистачає гравців, які пограли за Динамо, Юрій Калітвінцев також буде вмотивований дати бій своїй екс-команді вже у якості тренера.

Нагорода за дубль та стабільність – УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 9-го туру

Динамо ніби набрало непогану форму в чемпіонаті, але проблеми в обороні залишаються, особливо у центрі захисту.

Полісся – дуже "зубата" команда, яка вміє терпіти, битися до останньої хвилини. Вона це чудово продемонструвала у кубковому матчі проти СК Дніпро-1. Вдома "вовки" однозначно будуть налаштовані серйозно.

"Біло-синім" буде непросто, але вони нині компенсують свої недоліки в захисті результативною грою попереду, забивають чимало кожного поєдинку. Тому прогнозую перемогу Динамо завдяки голу Ваната. Загалом вважаю, що Владислав має усі шанси стати найкращим бомбардиром УПЛ за підсумками цього сезону", – цитує Циганика РБ.

Нагадаємо, матч між Поліссям та Динамо відбудеться вже сьогодні, 6 жовтня. Початок зустрічі о 15:00.

Полісся – Динамо: анонс матчу УПЛ