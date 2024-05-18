Останніми днями активізувались чутки про переїзд до Мюнхена Роберто Де Дзербі. Сьогодні (18 травня) ще й стало відомо, що екс-тренер Шахтаря покидає Брайтон і стане вільним.

Де Дзербі офіційно покине Брайтон – сенсаційне рішення клубу

Всі припущення швидко розбив Макс Еберль. Спортивний директор Баварії заявив, що наступний тренер точно буде не італійцем. Топ-інсайдери Романо та Плеттенберг доповнюють, що сторони вели переговори, але не досягли компромісу.

Вочевидь, Де Дзербі бере відпустку або ж домовляється з іншим клубом (є чутки про Барселону, Мілан тощо). Натомість Баварія зазнає чергової невдачі у пошуках тренера – раніше були Алонсо, Нагельсманн, Рангнік. У клубі навіть обговорюють варіант збереження Томаса Тухеля, який ганебно завершив сезон без жодного трофея.

• Can you deny if I predict that the new coach will be Italian?



Max Eberl: "Yes"



[@ZDF via @AZ_Strasser] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 18, 2024

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