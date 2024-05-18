Де Дзербі в Баварію: спортдир мюнхенців озвучив фінальне рішення щодо екс-тренера Шахтаря
Вочевидь, Баварія продовжить свої мученицькі пошуки головного тренера.
Останніми днями активізувались чутки про переїзд до Мюнхена Роберто Де Дзербі. Сьогодні (18 травня) ще й стало відомо, що екс-тренер Шахтаря покидає Брайтон і стане вільним.
Де Дзербі офіційно покине Брайтон – сенсаційне рішення клубу
Всі припущення швидко розбив Макс Еберль. Спортивний директор Баварії заявив, що наступний тренер точно буде не італійцем. Топ-інсайдери Романо та Плеттенберг доповнюють, що сторони вели переговори, але не досягли компромісу.
Вочевидь, Де Дзербі бере відпустку або ж домовляється з іншим клубом (є чутки про Барселону, Мілан тощо). Натомість Баварія зазнає чергової невдачі у пошуках тренера – раніше були Алонсо, Нагельсманн, Рангнік. У клубі навіть обговорюють варіант збереження Томаса Тухеля, який ганебно завершив сезон без жодного трофея.
Байєр залишився непереможним, Баварія сенсаційно віддала срібло Штутгарту, Ройс влаштував last dance у Дортмунді