Матч Полісся – Динамо відбудеться сьогодні, 6-го жовтня, на Центральному міському стадіоні в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

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Динамо поки що йде на п'ятій позиції, але рветься до першої. Маючи три матчі в запасі, кияни тримаються на відстані однієї перемоги від Шахтаря – а за очікуваними очками команда вже перебуває у топ-3. Такий темп став можливим завдяки надзвичайно потужній атаці, якій вдалося настріляти 20 голів (із 20-ти очікуваних).

З обороною справи не такі веселі, однак до цієї проблеми вже якось звикли. Більш важливою темою протягом останніх тижнів стала нестабільність "біло-синіх" по ходу гри. Круто розпочинаючи матч, підопічні Мірчі Луческу вимикаються без особливої причини й пропускають голи – а потім знову вмикаються, героїчно витягуючи себе із скрутного становища. Так було і в зустрічі з Ворсклою (2:1), і з ЛНЗ (4:2), і з Олександрією (4:2).

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Паралельно визріла проблема роботи під пресингом. Раніше Динамо страждало від нього лишень у єврокубках, однак середняки та аутсайдери УПЛ теж почали інтенсивний тиск на чужій половині. Кияни не залишили їм вибору – коли "біло-сині" доходять до фінальної третини, стримати їх стає нереально, тож спроба тримати гранда на дистанції стала єдиним виходом. Виявилось, що це працює – просування від захисників стабільно "лягає" навіть з Оболонню, а Ярмоленко з Буяльським сидять на голодному пайку.

Поки що клас рятує Динамо. Попри наявність проблем під тиском та нестабільність, підопічні Мірчі Луческу неодмінно повертаються у гру й дотискають суперників. Щоправда, номер проходив на рівні Ворскли, ЛНЗ та Олександрії – а от з командою рівня Чорноморця вже прилетіла поразка (3:2).

Полісся за іменами точно не поступається одеситам, а кияни сьогодні змушені грати без Ярмоленка. Переоцінити важливість Андрія неможливо – він є лідером УПЛ за кількістю передач в район штрафного (32) і має найвищий середній показник очікуваних голів у Динамо. Без своєї легенди "біло-сині" безнадійно згоріли Бешикташу в Стамбулі, але чи здатні житомиряни зіграти настільки ж ефективно?

Підопічні Юрія Калітвінцева йдуть всього у двох очках від першого місця, а за очікуваними очками команда навіть лідирує в таблиці. Лідирує ніби й заслужено: за очікуваними голами Полісся четверте, за очікуваними пропущеними – третє. Круто, як для новачка УПЛ!

От тільки поки що колектив не виглядає третьою силою, здатною кинути виклик лідерам. Навіть на статус найкращого середняка житомиряни не претендують – Кривбас і Чорноморець потужніші як у тактичному плані, так і за результатами. Вони живуть від солідної організації гри, а от Полісся явно витягує надзвичайно сильний склад. Цей ростер футболістів здатний демонструвати значно більше.

Хоча навіть його не вистачає для стабільних результатів. Поразка від Чорноморця змінилася перемогою над Минаєм, потім сталася тріумфальна серія пенальті з СК Дніпро-1, а далі – нульова нічия з Колосом. Якщо ж копнути глибше, то можна згадати матчі з Олександрією та Оболонню, де перемоги прилетіли на останніх хвилинах – і передумов для них не виникало (та ще й арбітри вдало помилились).

Немає нічого ганебного в неідеальності дебютного сезону в УПЛ. Просто саме ці причини призвели до жахливих коефіцієнтів на матч проти Динамо. Букмекери не вірять у Полісся – але ж не вони грають у футбол, чи не так? У Оболонь в Кубку теж ніхто не вірив.

Кадрова ситуація

Травмовані: Назаренко – Попов (під питанням), Ярмоленко, Шапаренко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – Динамо

Полісся: Бойко – Морозко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Кушніренко, Танковський – Козак, Аріельсон, Макуана – Будківський

Динамо: Бущан – Тимчик, Біловар, Сирота, Дубінчак – Андрієвський, Бражко – Караваєв, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Мірчі Луческу – 1.58. На тріумф Олександрії дають аж 5.40, а нічию оцінили коефіцієнтом 4.00.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.79, аналогічний тотал менше – 2.14. Гол Владислава Ваната помножить вашу ставку на 2.55, а Пилипа Будківського – на 3.25.

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