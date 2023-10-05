Нагорода за дубль та стабільність – УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 9-го туру
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки туру, що минув.
Найкращим тренером 9-го туру визнано наставника Динамо Мірчу Луческу, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
УПЛ оголосила претендентів на звання найкращих гравця та тренера вересня
78-річний фахівець випередив у голосуванні Віталія Пономарьова (Рух), Валерія Іващенка (Оболонь) та Віктора Скрипника (Ворскла).
Нагороду ж найкориснішого гравця вдруге поспіль отримав півзахисник Динамо Володимир Бражко. Йому вдалось обійти Василя Руніча (Рух), Богдана Лєднєва (СК Дніпро-1) та Івана Нестеренка (Ворскла).
Нагадаємо, у матчі 9-го туру Динамо перестріляло Олександрію 4:2, а Бражко відзначився дублем.
Динамо дотиснуло Олександрію – 3 голи імені Бражка, тиск на Шахтар зростає, магічний фланг, заряди Луческу і Ярмоленка