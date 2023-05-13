"Латентна вата? Дурість? Подвійні стандарти? Коли ти амбасадор благодійної платформи з підтримки України United24, то, крім запису промороликів, на тобі лежить ще й репутаційна відповідальність. І вже не особиста, а за всю країну.

Зозуля та Лунін завітали на захід, присвячений відкриттю Євробачення – патріотичні світлини

І якщо тебе запрошують на футбол, а поряд сидить спортсмен із відвертими проросійськими поглядами, то ти апріорі не можеш тулитися до нього з блаженним видом. Притомний українець із цим лайном поруч на одному гектарі не сяде. То чого там сидить наша національна гордість?!

Чи знав Андрій Шевченко, що сидить поруч із сербським тенісистом Новаком Джоковічем? Чи знав Андрій Шевченко, що серб та його батько, як би це сказати лагідніше, – активні русофіли? Чи знав Андрій Шевченко, що Новак Джоковіч за повернення спортсменів з Росії та Білорусі у спорт?

Очевидно, що знав. Як і знав, що Абрамович працює в інтересах Росіі, коли просив зняти з нього санкції, адже вони були бізнес-партнерами до листопада 2022 року. Як і знав, що Інфантіно повністю керований і корумпований Росією, коли фотографувався з ним. Як знав, що йде в НОК, який кишить колишніми регіоналами. І вийшов з нього лише після того, як це набуло гучного розголосу.

Чомусь Андрій Миколайович вперто робить вигляд, що його особисті інтереси, дружба і вподобання – поза війною. Такий собі ситуативний патріотизм.

Ми вимагаємо від усього світу санкцій і недопуску російських спортсменів до міжнародних чемпіонатів і змагань, а наш амабасадор тусить з основними адептами і пропагандистами протилежної точки зору. То чи адекватно після цього нас сприймають у світі?!

Я довго мовчав щодо цього і навіть припускав, що людина могла помилитися, але зараз його помилки стали системними. То чи помилки це?! І я не розумію, чому це влаштовує українських спортивних журналістів? По-вашому, це не на часі, чи є інша причина?" – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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