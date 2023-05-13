"Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты? Когда ты амбассадор благотворительной платформы по поддержке Украины United24, то, кроме записи промороликов, на тебе лежит еще и репутационная ответственность. И уже не личная, а за всю страну.

Зозуля и Лунин посетили мероприятие, посвященное открытию Евровидения – патриотические фотографии

И если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом. Вменяемый украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет. Так чего там сидит наша национальная гордость?!

Знал ли Андрей Шевченко, что сидит рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем? Знал ли Андрей Шевченко, что серб и его отец, как бы это сказать помягче, – активные русофилы? Знал ли Андрей Шевченко, что Новак Джокович за возвращение спортсменов из России и Беларуси в спорт?

Очевидно, что знал. Как и знал, что Абрамович работает в интересах России, когда просил снять с него санкции, ведь они были бизнес-партнерами до ноября 2022 года. Как и знал, что Инфантино полностью управляем и коррумпирован Россией, когда фотографировался с ним. Как знал, что идет в НОК, который кишит бывшими регионалами. И вышел из него только после того, как это получило громкую огласку.

Почему-то Андрей Николаевич упорно делает вид, что его личные интересы, дружба и предпочтения вне войны. Такой себе ситуативный патриотизм.

Мы требуем от всего мира санкций и недопуска российских спортсменов к международным чемпионатам и соревнованиям, а наш амабасадор тусит с основными адептами и пропагандистами противоположной точки зрения. Так адекватно ли после этого нас воспринимают в мире?!

Я долго молчал по этому поводу и даже допускал, что человек мог ошибиться, но сейчас его ошибки стали системными. Так ошибки ли это?! И я не понимаю, почему это устраивает украинских спортивных журналистов? По вашему, это не время, или есть другая причина?" – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Instagram.

Мудрик – на теннисе, рыбалка Шевченко с Усиком, Ребров в сборной Украины и очередной трофей Лунина